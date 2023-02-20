Başkan Erdoğan açıkladı! İşte il il deprem bölgesinde TOKİ’nin yapacağı konut sayısını | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, son duruma ilişkin Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, hiçbir vatandaşı asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
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