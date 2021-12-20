Başkan Erdoğan açıkladı: Katkı oranını yüzde 5 artırarak yüzde 30’a çıkarıyoruz | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.