Başkan Erdoğan açıkladı: Mahkumların KOVID-19 izinleri uzadı | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, "Açık cezaevlerinde 31 Mayıs'ta sona eren kovid 19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz."