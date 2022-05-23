Başkan Erdoğan açıkladı: Mahkumların KOVID-19 izinleri uzadı | Video

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Rüşvet isteyen hazine avukatına operasyon kamerada | Video 23.05.2022 | 11:52
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Haşmet Babaoğlu | Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 23.05.2022 | 11:48
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Mehmet Barlas | CHP'nin mitingi parti içindeki tüm sorunları açığa çıkardı 23.05.2022 | 11:37
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SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya darbe! 12 terörist etkisiz | Video 22.05.2022 | 11:23
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, "Açık cezaevlerinde 31 Mayıs'ta sona eren kovid 19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz."