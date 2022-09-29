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Başkan Erdoğan açıkladı: Sosyal konut projesinde durum ne? | Video 28.09.2022 | 23:53
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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT mesajı | Video 28.09.2022 | 23:56
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Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video 28.09.2022 | 23:47
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ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 28.09.2022 | 23:07
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İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın | Video 28.09.2022 | 19:07
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Başkan Sürekli’den “Başka İzmir Yok” çıkışı! | Video 28.09.2022 | 18:46
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Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:23
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Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:22
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Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için iade talebi | Video 28.09.2022 | 17:50
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Bakan Koca, Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuştu | Video 28.09.2022 | 14:43
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'nin Mersin'deki teröristi 'gazeteci' olarak nitelendirdiği rapora tepki göstererek, "Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur." dedi. Başkan Erdoğan, asgari ücret, EYT, sosyal konut projesi gibi birçok başlıkta da önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, kabinede revizyon iddialarına da noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları...