Video Haber Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video
Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video

Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video

28.09.2022 | 23:47

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'nin Mersin'deki teröristi 'gazeteci' olarak nitelendirdiği rapora tepki göstererek, "Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur." dedi. Başkan Erdoğan, asgari ücret, EYT, sosyal konut projesi gibi birçok başlıkta da önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, kabinede revizyon iddialarına da noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları...

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