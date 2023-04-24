Video Haber Başkan Erdoğan açıkladı: Togg'a özel kredi | Video
Başkan Erdoğan açıkladı: Togg'a özel kredi | Video

Başkan Erdoğan açıkladı: Togg'a özel kredi | Video

24.04.2023 | 19:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." müjdesini verdi.

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