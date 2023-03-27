Video Haber Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor | Video
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor | Video

Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor | Video

27.03.2023 | 09:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından bugün de Adıyaman'a gidecek. Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

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