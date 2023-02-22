Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki çalışmalar hakkında telefonla bilgi aldı | Video 22.02.2023 | 09:55 Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki çalışmalarını bir taraftan yerinde incelerken diğer taraftan da bölgedeki görevli bakanları arayarak son bilgileri alıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, önümüzdeki günlerde Adıyaman'a yapacağı ikinci ziyaret öncesi koordinasyon toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, konuşmasında Osmaniye, ve Gaziantep'in İslahiye bölgesini gezdiği hatırlatarak, özellikle konteyner yapımında çok çok başarılı gördüm. Yeme içme herhangi bir sıkıntı yok. Bütün depremlerde daha rahat daha konforlu bir sürece almış olmak için çalışıyoruz biz de inşallah en yakın zamanda ikinci ziyaretimizi Adıyaman'a yapacağız" dedi.