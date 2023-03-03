Başkan Erdoğan 'Afet Zirvesi'nde duyurdu! "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde, zemin ve etüd çalışmaları bitmiş projelerden başlayarak hızla yeni konutların, yeni yaşam alanlarının inşasına başlandığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü ovalardan dağlara zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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