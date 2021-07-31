Başkan Erdoğan, afetzedelerin isteklerini dinledi: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Köyü'nde vatandaşların isteklerini tek tek dinleyip ilgilileri talimatlandırdı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik. Birileri turistik seyaha gelebilir." ifadelerini kullandı.