Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'da müze açılışına katıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Müzesi'ni açtı. Başkan Erdoğan, Zafer Meydanı'ndaki mitingin ardından müzeye geçti. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir yapımı devam eden müzenin tamamlandığını, anlamlı bir dönemde açılışının yapıldığını belirtti.