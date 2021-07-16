Başkan Erdoğan aile kabristanlığını ziyaret etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı öncesinde kısıklı’daki evinden çıkarak karacaahmet mezarlığına geldi. Burada anne ve babasının kabrini ziyaret edin Erdoğan dua okudu daha sonra cuma namazı kılmak üzere Ayasofya camisine geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı öncesinde kısıklı'daki evinden çıkarak karacaahmet mezarlığına geldi. Burada anne ve babasının kabrini ziyaret edin Erdoğan dua okudu daha sonra cuma namazı kılmak üzere Ayasofya camisine geçti.