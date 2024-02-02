Video Haber Başkan Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı | Video
Başkan Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı | Video

Başkan Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı | Video

02.02.2024 | 16:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı. Yerel seçimlere dair de önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, CHP'nin müttefiklerinden birer birer ayrılamasına yönelik, "İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

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