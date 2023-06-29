Video Haber Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı | Video
Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı | Video

Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı | Video

29.06.2023 | 15:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması alçaklığına çok sert sözlerle tepki gösterdi, "Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." dedi.

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