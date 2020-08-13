Video Haber Başkan Erdoğan AK Parti'nin 19. yılına özel şarkıyı ayakta alkışladı | Video

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 19. yılına özel şarkıyı ayakta alkışladı | Video

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 19. yılına özel şarkıyı ayakta alkışladı | Video
13.08.2020 | 18:40

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AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesine adım attı. Geride kalan 19 yılda büyük başarılara imza atan AK Parti'nin 19. yaşı Ankara'da kutlanıyor. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 19. yaşına özel şarkıyı ayakta alkışladı.

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