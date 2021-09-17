Video Haber Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de: Bizzat inceledi, bilgi aldı... | Video

Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de: Bizzat inceledi, bilgi aldı... | Video

Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de: Bizzat inceledi, bilgi aldı... | Video
17.09.2021 | 18:44

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu. Erdoğan, proje öncesinde Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

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