Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video
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Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.