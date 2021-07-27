Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında: "Angola ile ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak." ifadelerini kullandı.