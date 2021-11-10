Başkan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir özel defterine "Aziz Atatürk. Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun." yazdı.