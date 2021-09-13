Başkan Erdoğan Ankara'da. Afetzedelere dev destek | Video
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birçok firma, sel ve yangınlardan etkilenen afetzedelere destek için bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona Başkan Erdoğan da katıldı. Afetten etkilenen esnafa 206 milyon TL destek verileceği bildirildi.