Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video
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Başkan Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi. Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bir sağlıkçının sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Türkiye aşı uygulamasında dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Elimde belge ile rakam vereyim, 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 26,5 milyon aşılama yapıldı. Bu önemli bir rakam. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra bu hızla artacak. Yaş gruplarında da 65 yaş üstünü zaten bitirmiştik, aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altı ile aşılama olayı söz konusu değil ama oraya kadar olan bölümde değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı yapmış durumda. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik" ifadelerini kullandı..