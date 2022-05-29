Video Haber Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı dikti | Video
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı dikti | Video

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı dikti | Video

29.05.2022 | 16:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanı dikti | Video 03:22
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı dikti | Video 29.05.2022 | 16:49
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video 11:00
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video 29.05.2022 | 16:26
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi | Video 06:41
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde SOLOTÜRK'ten "Fetih" gösterisi | Video 29.05.2022 | 16:14
Başkan Erdoğan 1000 gündür Evlat nöbeti tutan annelere seslendi | Video 01:08
Başkan Erdoğan 1000 gündür "Evlat nöbeti" tutan annelere seslendi | Video 29.05.2022 | 12:39
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 00:35
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 29.05.2022 | 09:34
İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde! | Video 00:13
İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde! | Video 28.05.2022 | 23:12
Türkiye rekoru metamfetamin’e 5 tutuklama | Video 04:12
Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video 28.05.2022 | 22:01
TEKNOFEST’te atak helikopterlerinden gösteri | Video 01:50
TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri | Video 28.05.2022 | 21:11
Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video 01:19
Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video 28.05.2022 | 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti | Video 04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti | Video 28.05.2022 | 18:23
Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz | Video 01:32
Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz | Video 28.05.2022 | 18:22
Başkan Erdoğan ve Aliyev Akıncı SİHA’yı imzaladı | Video 00:25
Başkan Erdoğan ve Aliyev Akıncı SİHA’yı imzaladı | Video 28.05.2022 | 17:10
Hasan Basri Yalçın | Yunanistan’ın çıkmazı 03:30
Hasan Basri Yalçın | Yunanistan'ın çıkmazı 28.05.2022 | 16:57
Mehmet Barlas | Atina kaşınıyor 01:51
Mehmet Barlas | Atina kaşınıyor 28.05.2022 | 16:54
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız! | Video 00:20
Kemal Kılıçdaroğlu: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız!" | Video 28.05.2022 | 16:38
Burhanettin Duran | Son üç çıkışın anlamı 04:48
Burhanettin Duran | Son üç çıkışın anlamı 28.05.2022 | 15:56
Melih Altınok | 2023’te kimin kazanacağı bugünden belli mi? 02:45
Melih Altınok | 2023'te kimin kazanacağı bugünden belli mi? 28.05.2022 | 15:53
Aziz Sancar’dan TEKNOFEST etkinliğinde gençlere tavsiye: Her işte hep en iyi olmaya çalışın | Video 05:08
Aziz Sancar'dan TEKNOFEST etkinliğinde gençlere tavsiye: "Her işte hep en iyi olmaya çalışın" | Video 28.05.2022 | 15:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Selçuk Bayraktar’a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir | Video 10:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: "Gençler için bir örnektir" | Video 28.05.2022 | 15:25
Vali Yerlikaya’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet | Video 01:44
Vali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet | Video 28.05.2022 | 14:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılacak. Millet bahçesinin ilk fidanlarının toprakla buluşacağı törende, İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA