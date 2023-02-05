Başkan Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu: Küresel güçler 14 Mayıs'ı etkilemek için yoğun çaba harcıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Aydın'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan "Demokrasi dersini 14 Mayıs'ta vereceğiz. Türkiye'nin aydınlık yarınları bizimdir. 2023 de bizimdir. Fatih'in İstanbul'un fethi gibi 2053 de bizimdir. Sultan Alparslan'ın fethi gibi 2071 de bizimdir." dedi. Başkan Erdoğan, son dönemdeki provokatif eylemlerle küresel güçlerin 14 Mayıs seçimini etkilemeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, 9 ülkenin İstanbul'da konsolosluk kapatmasıyle ilgili de ültimatom verildiğini ve Kabine toplantısında kararlar alacaklarını dile getirdi.
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