Başkan Erdoğan: "Ayşenur'un hesabını soracağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Srebrenitsa'da katliam yapanlar nasıl yargı önünde hesap verdilerse Gazze'deki katliamın failleri de hesap vereceklerdir." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:52
Başkan Erdoğan: "Ayşenur'un hesabını soracağız" | Video 14.09.2024 | 15:41
12:54
İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.09.2024 | 14:08
04:33
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda 14.09.2024 | 13:17
02:48
00:23
08:28
30:37
04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
02:23
İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı' 13.09.2024 | 10:39
04:23
Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız 13.09.2024 | 10:06
05:58
01:00
20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
09:34
MSB: “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi” | Video 12.09.2024 | 12:37
02:18
Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile görüştü | Video 12.09.2024 | 11:29
01:00
09:58
01:34