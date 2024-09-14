Başkan Erdoğan: "Ayşenur'un hesabını soracağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Srebrenitsa'da katliam yapanlar nasıl yargı önünde hesap verdilerse Gazze'deki katliamın failleri de hesap vereceklerdir." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız." dedi.