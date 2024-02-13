Video Haber Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video

13.02.2024 | 12:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği BAE'nin Dubai kentinde ikili temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

DÜNYA HÜKÜMETLER ZİRVESİ
Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 01:03
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 13.02.2024 | 12:44
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 08:03
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 13.02.2024 | 12:28
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu’nun sinirli halleri dikkat çekti | Video 01:38
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu'nun sinirli halleri dikkat çekti | Video 13.02.2024 | 12:38
AK Parti’li Aziz Yeniay’a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23’e yükseldi | Video 11:09
AK Parti'li Aziz Yeniay'a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi | Video 13.02.2024 | 11:09
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 00:24
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 13.02.2024 | 12:14
MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler | Video 40:50
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesemediler" | Video 13.02.2024 | 11:53
AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte Hamza Dağ’ın hayatı ve siyasi geçmişi | Video 01:55
AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte Hamza Dağ'ın hayatı ve siyasi geçmişi | Video 13.02.2024 | 11:18
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video 05:32
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video 13.02.2024 | 10:45
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93’e ulaştı | Video 04:45
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı | Video 13.02.2024 | 09:14
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı | Video 02:12
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı | Video 13.02.2024 | 09:18
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 02:12
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 13.02.2024 | 09:14
Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video 05:11
Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video 13.02.2024 | 06:25
CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video 07:00
CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video 13.02.2024 | 06:01
CHP’de aday belirleme toplantıları 04:55
CHP'de aday belirleme toplantıları 13.02.2024 | 00:51
Alper Gezeravcı’ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu 00:51
Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu 13.02.2024 | 00:49
Ortaköy’de ahşap bina alev alev yandı! 00:14
Ortaköy’de ahşap bina alev alev yandı! 12.02.2024 | 23:40
İş makinesinin parçalarını çalmışlardı! Yakalandılar 00:06
İş makinesinin parçalarını çalmışlardı! Yakalandılar 12.02.2024 | 23:41
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde istifa sesleri! Adaylar açıklandı kriz büyüdü 03:11
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde istifa sesleri! Adaylar açıklandı kriz büyüdü 12.02.2024 | 22:38
İstanbul’a giden tur otobüsü kaza yaptı : 1’i ağır 10 turist yaralandı 02:11
İstanbul’a giden tur otobüsü kaza yaptı : 1’i ağır 10 turist yaralandı 12.02.2024 | 22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye gidiyor 03:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye gidiyor 12.02.2024 | 21:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA