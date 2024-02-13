Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.
DÜNYA HÜKÜMETLER ZİRVESİ
Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.
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