Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.