Video Haber Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti | Video
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti | Video

Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti | Video

13.07.2023 | 15:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

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