Başkan Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.
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