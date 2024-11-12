Başkan Erdoğan, Bakü'deki İklim Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı | Video
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dâhil olduğu 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede yaklaşık 70 bin katılımcının yer alması bekleniyor.
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