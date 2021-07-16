Başkan Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatına geçti. Caminin inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İçeride yaklaşık yarım saat kalan Başkan Erdoğan ardından camiden ayrıldı.