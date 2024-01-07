Başkan Erdoğan: "Belediyecilikte destan yazdık" | Video
Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde adayların açıklandığı programda, önemli açıklamalarda bulundu.
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