Video Haber Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı | Video
Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı | Video

Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı | Video

11.07.2023 | 18:26

Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. Detaylar A Haber'de...

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