Başkan Erdoğan: "Birileri gazel okur, biz iş üretiriz" | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanan kabinede en önemli gündem maddesi son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturdu. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından ulusa seslendi.