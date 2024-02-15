Başkan Erdoğan: "Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek!" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginde halka hitap etti. CHP'nin içler acısı haline vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Kendi aralarında öyle bir çıkar çatışmasına tutuşmuş durumdalar ki, ülkenin geleceğine dair, ne programları, ne hayalleri ne de projeleri var. Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, hançerlemekten dahi çekinmiyorlar." ifadelerini kullandı.
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