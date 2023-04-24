Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne yerli otomobil Togg ile geldi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, törende açıklamalarda bulunacak.
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