Video Haber Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video
Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video

Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video

24.04.2023 | 14:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne yerli otomobil Togg ile geldi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, törende açıklamalarda bulunacak.

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