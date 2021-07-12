Başkan Erdoğan "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz"
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kabine'de alınan kararları vatandaşlara duyuran Erdoğan, ülke ekonomisine yönelik de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir." ifadelerine yer verdi.