Video Haber Başkan Erdoğan, Cengiz Aytmatov'u andı: "Ortak mirasımız olarak görüyoruz" | Video

Başkan Erdoğan, Cengiz Aytmatov'u andı: "Ortak mirasımız olarak görüyoruz" | Video

Başkan Erdoğan, Cengiz Aytmatov'u andı:
10.06.2021 | 14:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4.Issık-Göl Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde köklerimizden çiçek açıyoruz, yaprak açıyoruz. Serpiliyoruz, o ulu çınarların altında aile olarak toplanıyoruz. Bize yeniden diriliş için yol gösteriyorlar." dedi.

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