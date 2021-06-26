Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti"

Asrın Projesi Kanal İstanbul'da ilk kazma vuruluyor. Temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende tarihi açıklamalarda bulunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin kalkınma hamleleri varlığını hala sürdüren zihniyet tarafından engellenmeye çalışıldı. CHP her adımın önünü kesti. Bugün de bunun için çalışıyorlar" dedi.