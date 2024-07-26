Video Haber Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı | Video
Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı | Video

Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı | Video

26.07.2024 | 15:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Başkan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Üsküdar'da Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Başkan Erdoğan ardından Cuma namazı için Taksim Camii'ne geldi. Cuma namazını Taksim Camii'nde kılan Başkan Erdoğan'a namaz çıkışında kapıda bekleyen vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan ise vatandaşlara el salladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara simit ikram edildi. Başkan Erdoğan ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.
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