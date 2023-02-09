Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem bölgesinde çalışmaların titizlikle sürdürülmesi yönünde talimat verdi. O anları ise Sabah TV görüntüledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
00:43
TSK, deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine gece de devam etti | Video 09.02.2023 | 09:42
00:53
Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 09.02.2023 | 09:20
04:23
Emine Erdoğan’dan Ankara'ya nakledilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 09.02.2023 | 08:34
02:39
01:33
Hatay'da 10 yaşındaki Mehmet 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 08:20
00:45
Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı | Video 09.02.2023 | 08:36
02:29
05:48
Emine Erdoğan'dan Ankara'ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 09.02.2023 | 00:58
00:40
05:01
66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu | Video 08.02.2023 | 22:47
03:41
Başkan Erdoğan depremin vurduğu Adana'da | Video 08.02.2023 | 22:41
06:41
Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı | Video 08.02.2023 | 22:31
03:09
Elbistan’da 65 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 22:27
00:21
Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber | Video 08.02.2023 | 22:18
46:26
03:30
02:15
00:40
Son Dakika: Deprem bölgesinden tahliye planı açıklaması | Video 08.02.2023 | 20:26
04:59
Havadan Adıyaman'daki yıkımın boyutu | Video 08.02.2023 | 19:44