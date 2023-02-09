Video Haber Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video
Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video

09.02.2023 | 09:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem bölgesinde çalışmaların titizlikle sürdürülmesi yönünde talimat verdi. O anları ise Sabah TV görüntüledi.

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