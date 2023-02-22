Başkan Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dalhançer’in annesi Ulviye Dalhançer ile telefonda görüştü. Taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, Malatya’da Şeyma’nın hatırasını yaşatmak adına, bir okula adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e talimat verdi.