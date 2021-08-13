Başkan Erdoğan: "Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerle beraberiz" | Video

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada otobüsten vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi. Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan "19 helikopter, 1 İHA bölgede hizmet veriyor." bilgisini verdi. Selden etkilenen 3 il afet bölgesi ilan edildi.