Video Haber Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik"

Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik"

Başkan Erdoğan
09.07.2021 | 14:51

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