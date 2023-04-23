Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de depremzede çocuklarla bir araya geldi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde çocuklara hitap etti. Asrın felaketinden etkilenen şehirlerinn ayağa kaldırılarak depremzedelerin normal hayatlarıne geri döndüreleceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Nitekim dün Kahramanmaraş'taydım, bunun ötesinde Nurdağı'ndaydım. Orada köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde depremzedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız." dedi.
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