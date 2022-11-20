Başkan Erdoğan Dünya Kupası Açılış Töreni için Katar'a gitti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkililer uğurladı.