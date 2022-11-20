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Başkan Erdoğan Dünya Kupası Açılış Töreni için Katar'a gitti | Video 20.11.2022 | 13:22
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Hedefler 12’den vuruldu, kahramanlar yuvalarına döndü | Video 20.11.2022 | 11:33
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi | Video 20.11.2022 | 11:31
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MSB, terör yuvalarının vurulduğu görüntüleri paylaştı | Video 20.11.2022 | 08:56
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Savcı Sayan'dan bomba iddia: Bir CHP'li büyükşehir belediye başkanı.... 19.11.2022 | 22:33
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Mahmut Övür | CHP'de 'Kemalciler-Ekremciler savaşı' yeniden başlıyor 19.11.2022 | 17:04
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Burhanettin Duran | Fay hatlarının ortasındaki parti 19.11.2022 | 16:58
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Mehmet Barlas | İran'da neler oluyor? 19.11.2022 | 16:55
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Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.11.2022 | 15:46
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti | Video 19.11.2022 | 09:32
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Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon: Bakan Soylu'dan sert yanıt 18.11.2022 | 21:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkililer uğurladı.