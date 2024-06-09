Başkan Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması‘nda konuştu: Her yıl 85 bin insanımızı tütüne kurban veriyoruz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’nda dünyanın birçok ülkesinden gelen gençleri ağırladı. Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, “Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz” ifadesini kullandı.
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