Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasının hayata geçirileceğinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısnı devlet olarak biz karşılayacağız. 120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, İstanbul'da kira yardım tutarının 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltileceğini söyledi.
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