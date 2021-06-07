Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.