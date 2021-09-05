Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, "Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde. Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takım kaptanı olarak arkadaşlara bu tebriklerimi iletirseniz memnun olurum." ifadelerini kullandı.