Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
01:15
02:13
35:33
13:03
00:26
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 04.09.2021 | 14:55
37:58
03:11
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Adalet 04.09.2021 | 13:17
04:05
Hasan Basri Yalçın | Amerika okumaları 04.09.2021 | 13:15
02:27
Mehmet Barlas | Tanımadan Türkiye’ye çatmak akılsızlıktır 04.09.2021 | 13:13
09:00
02:44
Engin Ardıç | Yarısı kendi evinin sahibi 04.09.2021 | 12:05
03:12
02:12
Başkan Erdoğan Rize'de | Video 03.09.2021 | 22:40
00:38
01:38
Başkan Erdoğan'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı! | Video 03.09.2021 | 21:36
00:46
00:56
01:18
3 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı | Video 03.09.2021 | 20:19
00:56
Sahil Güvenlik helikopterinden soluk kesen kurtarma operasyonu | Video 03.09.2021 | 19:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, "Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde. Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takım kaptanı olarak arkadaşlara bu tebriklerimi iletirseniz memnun olurum." ifadelerini kullandı.