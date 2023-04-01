Başkan Erdoğan Elazığ'da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi | VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "2020 senesinde Elazığ'da yaşanan depremde hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Söz verdiğimiz 25 bin konutu tamamladık. Önümüzde sadece 43 gün kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara gidecek geleceğimiz adına tercihimizi ortaya koyacağız." dedi.
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